Daniela Katzenberger gibt ihren Fans Antwort auf pikante Frage.

Daniela Katzenberger, ausgewanderte Kultblondine, ist dafür bekannt, dass sie sich kein Blatt vor den Mund nimmt. Jüngst hat sie auf Instagram sogar auf besonders intime Fragen geantwortet.

Katzenberger: Erstes Mal mit...

Die 33-jährige Katzenberger wurde von ihren Fans zu ihrem ersten Mal befragt. Wann es denn stattgefunden habe, so der Wortlaut der Frage. Daniela Katzenberger antwortete: Mit 15. "Meine Mutter denkt mit 25." Fast wäre sie dabei sogar von ihrer Mutter Iris Klein unterbrochen worden, so die Blondine. Denn kurz nachdem es zu Hause in ihrem Zimmer passiert sei, kam die Mama nach Hause. Der damalige Freund wurde dann zum Staubsaugen eingespannt, so die Katze weiter.

Privatleben

Seit 2016 ist Daniela Katzenberger mit Lucas Cordalis verheiratet. Sie haben eine gemeinsame Tochter, die 5-jährige Sophia.