Klum: Einigung mit Seal

Streit. Das sonst eher gute Verhältnis zwischen Heidi Klum und Exmann Seal wurde kürzlich auf eine harte Probe gestellt. Wegen Corona muss Klum ihre Show Germany’s Next Topmodel heuer statt in Los Angeles in Deutschland drehen. Das wollte sie aber nicht ohne ihre Kinder Leni (16), Henry (14), Johan (13) und Lou (10) machen, für die sie das gemeinsame Sorgerecht mit ihrem Exmann hat.

Seal wiederum stimmte einem mehrmonatigen Trip nicht zu und wollte seinen Standpunkt vor Gericht durchsetzen, auch aus Angst davor, dass Klum die Chance nützen und für immer nach Deutschland ziehen würde.

Einigung. Letztendlich einigte sich das Paar noch vor dem ersten Gerichtstag. Seal erlaubte unter Auflagen den dreimonatigen Trip. So darf er unmittelbar davor und auch danach mit den Kids besonders viel Zeit verbringen und sie in Deutschland besuchen.

Für den Fall, dass die USA ihre Grenzen schließen, wurde vereinbart, dass Klum und die Kids noch davor zurückkehren.