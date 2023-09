Klums nackte Wasserspiele

Promi-Nackedei Heidi Klum zieht schon wieder für ihre Fans blank

Gerade erst sprach Heidi Klum in einem Interview darüber, warum sie sich so gerne nackt zeigt: "Ich mag einfach keine Bräunungsstreifen, weil ich so viele verschiedene Outfits trage. Das ist sehr strategisch." Schon zieht sie erneut auf Instagram blank.

In einem Instagram-Video nimmt sie ihre Follower mit unter die heiße Dusche. Dabei zeigt sich Klum nackt von hinten. Die Aufnahmen wurden kurz vor ihrem Auftritt bei "America's Got Talent" gemacht. Heidi möchte damit zeigen, wie sie sich frisch macht und für die TV-Show herrichtet.