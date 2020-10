Psychologen erklären Wendlers wirre Corona-Show

Der Schlagerstar zeigte sich im Video als Corona-Leugner.

Schlagerstar Michael Wendler sorgte mit einem Instagram-Video für Wirbel. Er verkündete darin nicht nur sein Aus bei DSDS, sondern zeigte sich als Corona-Leugner. Mit Sätzen wie: "ich werfe der Bundesregierung bezüglich der angeblichen Corona-Pandemie und den daraus resultierenden Maßnahmen grobe und schwere Verstöße gegen die Verfassung und das Grundgesetz vor", schockierte Wendler als Corona-Skeptiker. Daraufhin löschte Kaufland den Werbespot mit ihm und Juror-Kollege Dieter Bohlen spottete. Als DSDS-Juror stieg Wendler bekanntlich auch aus und die große Hochzeitsshow mit Laura ist ebenfalls geplatzt.

Medienpsychologe Jo Groebel urteilt über die Aktion Wendlers gegenüber "Focus online": "Es zeugt nicht von großer sozialer Intelligenz, sich so zu positionieren, nachdem er gerade große Deals eingefahren hat". Er schreibt dem Fernsehstar einen "Mangel an Kompetenz, Bildung und Faktenintelligenz" zu. Denn "wer irgendeine Art seriöser Presse gelesen hat, müsste wissen, dass die Nähe zu dem, was er da verbreitet, gesellschaftspolitisch und demokratiebezogen sehr problematisch ist".

Aber das Verhalten passe zu einer "Biographie von Auffälligkeiten", sagt Medienpsychologe Groebel weiter. Michael Wendler gehöre zu den Leuten, die Schlagzeilen machen, damit sie Schlagzeilen machen.

"War einem Resozialisierungsdruck ausgesetzt"

"Wir haben es mit einem Individuum zu tun, das einem Resozialisierungsdruck ausgesetzt war – alle wollten aus Michael Wendler einen funktionierenden Bestandteil der Unterhaltungsindustrie machen", sagt hingegen Psychologe Ulrich M. Schmitz zu "Focus Online". Warum Wendlers wirrer Auftritt gerade jetzt kam, wo er gute Verträge abgeschlossen hätte? Seine Positionierung als Individuum sei ihm wichtiger gewesen als eine erfolgreiche Karriere oder schuldenfrei zu werden, erklärt Schmitz.

Schmitzs Einschätzung nach geht es angesichts des wirren Verschwörungstheoretiker-Videos um die Frage von Einordnung und Anpassung. "Er möchte mit aller Macht eine Besonderheit und Individualität aufrechterhalten", so Schmitz.

"Wenn Menschen zur Überzeugung gelangen, dass die Corona-Krise konstruiert ist, dann ist es ihre Realität", erklärt Diplom-Psychologe Michael Thiel die Prinzipien des Konstruktivismus. Dadurch geben sie sich gleichzeitig eine "sich selbstwerterhöhende Bedeutung und kommen aus der Bedeutungslosigkeit heraus".

Wenn Menschen zudem ein Leben mit vielen Ängsten leben, ist es eine Möglichkeit ihrer Psyche, in eine andere Realität zu wechseln. Das wiederum passt zur Einschätzung von Wendlers Manager: Krampe glaubt, dass "Existenz-Ängste" des Musikers einen entscheidenden Einfluss gehabt hätten. Auch habe der Wendler ihm erzählt, dass er "seit Wochen nicht mehr schläft".