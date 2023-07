Krasavice enthüllt geheimen Bohlen-Vertrag bei DSDS

In ihrem Podcast enthüllt Sängerin Katja Krasavice (26) pikante Details zu einer irren Klausel in ihrem Vertrag mit RTL für DSDS.

Zwischen Sängerin Katja Krasavice und Pop-Tital gibt es schon seit längerem richtig dicke Luft. Alles fing, wie so oft, mit einem Bohlen-Sager an. 2022 trat Reality-TV-Sternchen Jill Lange bei "Deutschland sucht den Superstar" an, was beim Pop-Titan die Frage hervorrief: „Hast du irgendwas Normales gemacht? Oder hast du nur Abi und dich durchnudeln lassen?“ Neben dem zu erwartenden Shitstorm ergriff auch Katja Partei und zoffte sich öffentlich mit Dieter.

© Getty Images ×

Pop-Titan Dieter Bohlen

"Ich stehe dafür, dass eine Frau machen kann, was sie will. Ich lasse keine Frau slutshamen!“, sagte Katja damals über den Durchnudel-Sager. Seitdem hält sie die Öffentlichkeit im Katja-Dieter-Zoff am Laufenden, veröffentlichte sogar Chat-Verläufe, die den Pop-Titan in ein schlechtes Licht rücken.

Irre Klausel im Vertrag

Jetzt legte Katja erneut nach und plaudert in ihrem Podcast "Queen of Bitches", den sie gemeinsam mit Sänger Marwin Balsters moderiert, pikante Vertragsdetails aus. „Ich habe eine Abmachung. Ich habe gesagt, er darf niemanden diskriminieren, er soll nicht sexistisch sein gegenüber Frauen, gegenüber Menschen. Er darf nicht homophob sein, er darf nicht rassistisch sein.“, so Katja.

Auf Nachfrage von Marwin, ob sie das wirklich so in ihren Vertrag reinschreiben hat lassen, meint Katja: „Ja, ich will das nicht. Das Ding ist, ich bin niemand, der jemanden bevormundet. Es sollte einfach normal sein, das nicht zu machen." Auf Anfrage der "Bild"-Zeitung bestätigt das Management der Sängerin eine entsprechende Vertragsklausel.

"Ich habe ihn nackt ausgezogen und gezeigt, wie er wirklich ist."

Über die künftige Jury-Besetzung bei "DSDS" hat Katja auch eine klare Prognose. Es werde keine meinungsstarke Frau ins Juroren-Team schaffen. „Da haben die keinen Bock mehr drauf. Frauen mit einer Meinung, das wollen wir nicht“, sagt die 26-Jährige und lacht.

Abschließend ergänzt sie, zwar enttäuscht von Dieter, aber stolz auf sich selbst zu sein. "Ich habe ihn nackt ausgezogen und gezeigt, wie er wirklich ist.“