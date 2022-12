Krimi um Abschiebung: Wo ist Boris Becker?

Boris Becker wurde heute aus Großbritannien abgeschoben und sollte um 15 Uhr in Deutschland landen – doch die Tennislegende war im besagten Privatjet nicht an Bord.

Verwirrung um Boris Beckers Abschiebung: Die deutsche Tennis-Legende wurde heute aus Großbritannien abgeschoben und hätte um ca. 15 Uhr in München landen sollen. Doch Fehlalarm: In dem besagten Privatjet aus dem englischen Farnborough war Becker nicht an Bord.

Zunächst hieß es vom Flughafen München, dass es Aufgrund des Eisregens zu starken Beeinträchtigungen im Flugverkehr komme. Kurz später stelle man den Flugverkehr wegen Eisregen ein. Der Privatjet wich auf den Sonderflughafen Oberpfaffenhofen aus – doch ohne Boris Becker an Bord. Nun ist unklar, ob der verurteilte Tennis-Star überhaupt heute abgeschoben wurde – oder ob es sich um ein Ablenkungsmanöver handelte.