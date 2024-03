Kurz vor TV-Hochzeit: Läuft Gina-Lisa Lohfink davon?

Mit zwei Kandidaten ist es dem Reality-Sternchen ernst, doch zieht Gina-Lisa Lohfink die Hochzeit durch?

In ihrer "Bei Gina-Lisa läuten die Hochzeitsglocken" will Gina-Lisa Lohfink (37) auf ProSieben in nur 90 Tagen die oder den Richtige(n) finden. Am Schluss soll gar im TV geheiratet werden. Stephie Stark (28) und Kevin Platzer (25) stehen kurz davor, das Reality-Sternchen für sich zu gewinnen. Aber kurz vor den letzten Dates, bekam es Lohfink mit der Angst zu tun: "Mir wird das alles zu viel! Es engt mich total ein." Es gehe ihr ziemlich schlecht und sie glaube, dass es an dem Hochzeitsstress liege.

Katastrophale Dates

Die Dates endeten dann teilweise im Streit. "Du sagst zwar, du magst mich, aber es kommt bei mir nicht so an. Ich fühl mich wie ein Depp", beschwert sich Stephie bei Gina-Lisa. Auch Platzer findet, dass das Treffen mit ihr seltsam war. Lässt Gina-Lisa jetzt gar alles platzen?