Leni Klum: Heißer Auftritt in Nackt-Kleid

Zusammen mit Mama Heidi legte Leni Klum einen Wow-Auftritt in Berlin hin.

Leni Klum sorgt wieder einmal mit ihrem sexy Look für Aufsehen. Die 19-jährige Tochter von Heidi Klum war am Freitagabend zusammen mit ihrer Mutter bei einem exklusiven Dinner von „Intimissimi“ in Berlin.

Während Heidi in einem pinken Spitzen-Mini-Kleid kam, stahl ihr ihre Tochter mit einem schwarzen durchsichtigen Kleid mit Spitzen-Dessous drunter die Show.

Heidi Klum war stolz auf ihre Tochter: „Ich bin froh, dass Leni das Shooting mit mir gemacht hat. Uns gefällt die Kampagne super gut“, so die 50-Jährige zu BILD. „Ich finde die Fotos sehr natürlich. Wir hatten sehr viel Spaß, haben getanzt und gesungen.“

Tipps müsse sie ihrer Tochter keine mehr geben, so Heidi weiter. Die 19-Jährige ist jedenfalls international gefragt und wohnt inzwischen in New York.