"Let's Dance": Polanc genervt von Austro-Tänzerin

Kathrin Menzinger ist verantwortlich, dass Profitänzer Christian Polanc die Nerven verliert

Bei "Let's Dance" geht es um Spaß, Tanz und Musik. Die beliebte RTL-Show zaubert Woche für Woche den Zuschauern ein Lächeln ins Gesicht. Bei Profitänzer Christian Polanc, der in der 17. Staffel nicht dabei ist, sorgt die Sendung nicht immer für Glücksgefühle. In seinem Podcast "Let's Talk about Dance" spricht er neben seinen Einschätzungen auch darüber, was ihn am meisten nervt. Und dafür ist ausgerechnet eine Österreicherin verantwortlich.

Polanc: "Geht mir tierisch auf den Sack"

Dass seine Tanzkollegin Kathrin Menzinger die Idee dazu hatte, Teamnamen zu wählen, regt ihn auf. "Die gehen mir tierisch auf den Sack", sagt er.

Fans und Kollegen stimmen zu: "Endlich spricht es einer aus. Das ist so affig. Bei uns in der Staffel haben wir uns auch darüber amüsiert", schreibt etwa Heinrich Popow. Auch die einstige "Let's Dance"-Gewinnerin Lili Paul ist seiner Meinung.