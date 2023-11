Influencer Riccardo Simonetti ist verlobt

Sin Privatleben hält der Star-Influencer meist unter Verschluss. Jetzt machte er eine Ausnahme und verkündete seine Verlobung.

Seine 478.000 Fans auf Instagram sind in heller Verzückung. Dieser Tage teilte der Moderator und Influencer seine Verlobung im Sozialen Netzwerk. "Ich habe lange darüber nachgedacht, ob und wie ich euch das mitteile, aber ich finde einfach nicht die richtigen Worte. Also legen wir los: Wir sind verlobt", so sein Posting.

Riccardo Simonetti und sein Steven © Instagram ×

Wer der Glückliche ist, mit dem Riccardo in Zukunft gemeinsam durchs Leben geht, will er aber nicht teilen. Am Verlobungsfoto sieht man ihm zwar im Hintergrund, doch Simonettis Ring-Hand verdeckt sein Gesicht zum teil. Vor zwei Jahren postete er erstmals ein verliebtes Kuss-Foto mit seinem Freund. Damals enthüllte er auch den Namen des aus den USA stammenden Mannes. Steven heißt die große Liebe von Simonetti. Kennengelernt hat sich das Paar 2020 in einem Fitness-Studio. "Ich habe mich bewusst dazu entschieden, meine Beziehung öffentlich zu machen. Zum einen, weil ich so ein klares Zeichen setzen möchte für mehr Toleranz gegenüber homosexuellen Paaren", meinte er damals zur Bild-Zeitung.

Riccardo Simonetti und sein Steven © Instagram

Mehr verrät er aber nicht. "Ich habe mein Liebesleben immer sehr privat gehalten und möchte das in Zukunft auch weiterhin tun“, schrieb er zum Kuss-Foto. Vielleicht begleitet ihn sein Steven ja künftig auf Events und man wird mehr von dem jungen Glück sehen.

Glückwünsche zur Verlobung gibt es nicht nur von Riccardos Fans, sondern auch von zahlreichen Promis. "Glückwunsch, ihr Lieben", kommentierte Sylvie Meis zur Verlobung und Sänger Bill Kaulitz postete "OMG YES! Wie Toll" zur Verlobungsnachricht.