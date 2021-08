Leukämie! So bereitete sich Heide Keller auf den Tod vor

Die Chefhostess des Traumschiffes, Heide Keller ist gestorben. So hat sie vorgesorgt.

Sie ist eine TV-Legende im deutschsprachigen Raum und ihre Fans waren von ihrem Tod tief erschüttert. Heide Keller, die ewige Chefhostess Beatrice des "Traumschiffes", ist im Alter von 81 Jahren gestorben

So war Kellers Abschied vom "Traumschiff"

Ihren Abschied beim " Traumschiff " begründete sie damals damit, dass sie von Bord gehen wolle, solange sie "die Gangway noch auf Stöckelschuhen verlassen" könne. Das schaffte sie tatsächlich. Und dieser Eindruck wird bleiben.

So bereitete sich Heide Keller auf den Tod vor

Laut deutscher Medien soll Keller an Leukämie gelitten haben. Im Magazin "Bunte" sprach Heide Keller 2020 ein umfassendes Interview, in dem sie auch über Krankheit und Tod sprach. Damals sagte sie: "Es ist richtig, ich bin nicht mehr so gesund, wie ich es gerne wäre. Aber ich habe gute Ärzte, die mich behandeln. Mein Professor hat mir versprochen, dass ich noch ein bisschen auf dieser Welt bleiben darf." Sie habe sich öfter in der Klinik behandeln lassen müssen und die Krankheit, die sie nicht benennen wollte, sei schwierig unter Kontrolle zu bringen."

Wollte sich nicht auf Tod vorbereiten

Im gleichen Gespräch erklärte Keller, dass sie sich auf den Fall der Fälle bereits vorbereitet, ein Testament aufgesetzt habe:" Das finde ich wichtig. Genau wie eine Patientenverfügung." Sie habe aufgeschrieben, wer von ihren Verwandten und Freunden was bekommen solle: "Aber ehrlich, ich ändere auch immer mal wieder ab." Über das Sterben wollte sie nicht so gerne nachdenken: "Ich setze mich nicht gern damit auseinander. Ich habe eine gewisse Scheu davor. Vielleicht ist das falsch, aber im Moment ist das eben so."