Krebs-Drama um Traumschiff-Legende Keller

Als Beatrice wurde sie bekannt. Vergangenen Freitag starb Heide Keller mit 81.

Trauer. Das Fernsehpublikum kannte Heide Keller vor allem durch ihre Rolle der Chefhostess in der ZDF-Serie Das Traumschiff. Wie der Fernsehsender am Montag mitteilte, verstarb die beliebte Schauspielerin vergangenen Freitag.

Litt an Leukämie

Sie wurde 81 Jahre alt, litt an Leukämie. Keller war als Beatrice bereits von der ersten Staffel im Jahr 1981 an dabei.

Abschied. Mit der Neujahrs-Folge 2018 hängte sie dann ihre Uniform für immer an den Nagel und ging von Bord. Ihr letzter Satz: „Es war schön.“ Jetzt nehmen Kollegen und Fans Abschied.