Liebes-Outing von Caro Daur und Tommi Schmitt auf Instagram?

Mit dieser Instagram-Story heizt Influencerin Caro Daur die Gerüchteküche ordentlich an. Was läuft da zwischen den beiden?

Ja, wer ist denn da zu sehen? Instagram-Star Caro Daur heizt die Gerüchte über ihren Beziehungsstatus weiter an. In einer ihrer Storys spazierte plötzlich ein junger Mann durch ihre Wohnung. Dabei handelte es sich aber um keinen Unbekannten, sondern Autor und Podcast-Star ("Gemischtes Hack") Tommi Schmitt. Ist das etwa das lang erwartete Liebes-Outing?

Seit längerem wird den beiden eine Beziehung angedichtet. Aufmerksame Fans fanden bereits seit Wochen nach Indizien, die die Gerüchteküche zum Brodeln brachte. Immer wieder waren Daur und Schmitt in ihren Instagram-Storys an den gleichen Orten zur gleichen Zeit zu sehen. Zudem wurden die 25-Jährige und der 31-Jährige auch schon bei einem gemensamen Spaziergang geknipst. Gemeinsame Bilder gabe es bis zu dieser Story aber nicht.

Keine Bestätigung

Ob Caro Daur und Tommi Schmitt nun wirklich ein Paar sind, ist nicht klar. Bisher schwiegen die beiden eisern. Der Kurzauftritt in der Instagram-Story ist bisher das einzige offizielle Foto. Was dies aber wirklich zu bedeuten hat, ist nicht bekannt. Allerdings kann man wohl vermuten, dass auch Caro Daur während eines Lockdowns nicht jeden in ihre Wohnung lassen würde...