Lilly Becker liebt Berater von ÖFB-Star Marcel Sabitzer

Nicht nur Boris hat seine neue Liebe gefunden, auch bei Lilly hat es gefunkt.

Glücklich. Während ihr Noch-Ehemann Boris Becker in England im Gefäng­nis sitzt, scheint Lilly Becker ihr Lächeln wiedergefunden zu haben. Am Montag feierte sie mit dem Fußballspielerberater Thorsten Weck auf Mallorca dessen 53. Geburtstag im Luxusrestaurant Ritzi in Puerto Portals.

Kuschelkurs. Gäste berichten davon, dass Lilly und Thorsten „unzertrenn­lich“ waren und heftig miteinander turtelten. Dazu äußern wollte sich Weck allerdings nicht: „Das ist Privatsache und wird nicht kommentiert“, meinte er zur deutschen Bild. Der Manager berät neben Liverpool-Star Roberto Firmino auch Austro-Kicker Marcel Sabitzer, der bei Bayern München kickt.