Lotto-Millionär sucht seine Traumfrau

9.927.511,60 Euro. So viel Geld gewann Kürsat Y. (41), nachdem er beim Lotto die richtigen Zahlen getippt hatte. Nun hat er teure Autos und Uhren, doch was ihm noch fehlt, ist eine Frau fürs Leben.

Kürsat Y., welcher gerne "Chico" genannt wird, spielte schon seit Jahren Lotto. Insgesamt soll er mehrere Tausend Euro in das Glücksspiel investiert haben. Einmal räumte er schon 3.000 Euro ab, ein anderes Mal 1000 Euro. Am 22. September gab er dann in seinem Stamm-Laden seinen goldenen Quicktipp ab und konnte sich über rund zehn Millionen Euro freuen.

Seinen Job schmiss er hin, kaufte sich einen Porsche, einen Ferrari, schöne Uhren und sein Lieblingscafé, dennoch geht ihm noch etwas ab. Er sucht noch seine Traumfrau, wobei es ihm egal ist, ob sie blond oder brünett ist. "Ich will mich einfach verlieben. Ich möchte eine Frau finden, mit der ich reisen und später auch eine Familie gründen kann.", erzählt er in einem Gespräch mit der "Bild". Gemeinsam mit der deutschen Zeitung rief er deshalb eine Aktion ins Leben, mit der sich interessierte Damen bei ihm melden können.

Interessentinnen können sich melden

Mit einem Foto inklusive Name, Alter, Beruf, Wohnort, Rückrufnummer, sowie ein paar Worten, wieso man die Richtige für "Chico" sei, kann man sich unter der E-Mail Adresse 1414@bild.de vorstellig machen. In Zukunft möchte der Lottomillionär am liebsten nach Afrika reisen, um dort Brunnen zu bauen und Kinder zu beschenken. Während er auf Bewerbungen wartet, spielt der ehemalige Kranführer weiterhin fleißig sein Glücksspiel.