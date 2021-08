Mario Barth verliert Wette – jetzt hat er eine Glatze

Mario Barth präsentiert sich auf Social Media mit Glatze.

Der deutsche Komiker Mario Barth zeigt sich auf Instagram in einem neuen Look. "Wer verliert, muss rasieren", schreibt in dem Post. Neben ihm ist ein strahlender Mann zu sehen - ob es sich dabei um den Wettgewinner handelt, lässt der Berliner offen.

Ganz glücklich ist Barth mit der optischen Veränderung nicht: "Das ist vielleicht 'ne Scheiße. Überlegt euch genau jede Wette", erklärt er weiter. Den Post schließt er dann aber doch mit den Worten: "Alles mit Humor nehmen. Keine Panik, wächst nach".

Nicht alle finden seine neue Frisur schrecklich: "Endlich mal ne ordentliche Friese", kommentiert Detlef Steves.