× Meghan schickt Heidi Klum ein persönliches Geschenk

In ihrer Instagram-Story verrät die 49-Jährige was sie von der Herzogin bekommen hat.

Das deutsche Model Heidi Klum (49) freut sich über ein Geschenk von der früheren Schauspielerin und Herzogin Meghan, wie sie auf Instagram verriet. In ihrer Story zeigt Klum ihren fans um was es sich bei der Gabe handelt.

Meghan hat Klum ein Exemplar ihres Kinderbuches ("The Bench", dt. "Die Bank") mit persönlicher Widmung zugesandt. In einer Instagram-Story blättert sie es auf und zeigt ihren Followern die handgeschriebene Notiz der Herzogin: "2021. Liebe Heidi, von einer Mama an die andere ... Ich hoffe, es macht dir Freude! Bis bald, Meghan", steht dort. "Vielen Dank, dass du mir das geschickt hast. Kann es kaum erwarten, es zu lesen. Süß!", freut sich Klum. Ob sich die beiden Promis, die jeweils mit ihren Familien in Kalifornien leben, persönlich kennen ist nicht bekannt.

© Instagram ×

Meghans Buch von Kritikern nicht gut aufgenommen

Meghans Buch "The Bench" erzählt vom engen Band zwischen Vater und Sohn – gesehen durch die Augen einer Mutter. Die 39-Jährige sei von Sohn Archie und Ehemann Harry für das Werk inspiriert worden. Das Buch, das in den USA und in Großbritannien bereits am 8. Juni erschien, wurde von Kritikern allerdings alles andere als gut aufgenommen.

"The Times"-Kritiker Alex O’Connell schreibt etwa, dass es nichts für Kinder sondern eine "Anleitung zu Selbsthilfe für bedürftige Eltern" sei. "Man fragt sich, wie ein Verleger es für angebracht halten konnte, diese grammatikalisch widersprüchlichen Predigten zu veröffentlichen, geschweige denn, dass irgendein Kind es lesen möchte. Aber das ist für sie der Planet Sussex, wo sich sogar das Geschäft der Familiengründung nur um die Marke dreht", schrieb Claire Allfree vom "Telegraph".