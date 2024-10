Michael Schumacher: Tochter teilt erstes Foto seit der Hochzeit

Die Tochter der Formel-1-Legende gibt ganz private Einblicke auf ihrer Instagram-Seite

Die Tochter von Michael Schumacher hat den großen Schritt gewagt. Am Samstagnachmittag hat Gina Schumacher (27) im Kreis von Familie und vielen engen Freunden und Bekannten ihre große Liebe Iain Bethke (28) geheiratet. Die große Hochzeitsparty wurde auf Mallorca gefeiert. Während es gerade wieder viele Gerüchte um ihren Vater gibt, zeigt uns Gina die schönen Seiten des Lebens.

Mehr lesen:

Gina Schumacher: Oktoberfest in Texas

Auf Instagram gibt Gina jetzt wieder Einblick in ihr Privatleben und zeigt das erste Pärchen-Foto seit ihrer Hochzeit: "Oktoberfest in Texas! Wer von euch geht jedes Jahr aufs Oktoberfest und warum findet ihr es toll?", schreibt sie zu dem Bild, das sie gemeinsam mit Iain Bethke in Dirndl und Lederhosen zeigt. Im Hintergrund sind ein paar Festbänke aufgestellt. Von Wiesn-Charme hat das Ganze aber relativ wenig. Dennoch das Paar strahlt bis über beide Ohren.





Gina und Iain heirateten in einer Luxus-Villa auf Mallorca (27 Mio. Pfund), die der Familie gehört. Michael Schumachers ehemaliger Manager Willi Weber erhielt keine Einladung: "Ich war nicht eingeladen, aber ich hätte auch bei einer Einladung nicht an der Hochzeit teilgenommen. Mir geht es gesundheitlich momentan nicht gut. Ich hätte keine Lust gehabt, nach Mallorca zu fliegen“, sagte dieser zu "Bild".

"Abschied" von Schumacher

Für ihn war Schumacher immer einer der engsten Freunde. Die Hochzeit der Tochter habe alte Gefühle wieder geweckt. "Ich denke da an meine Erfolge mit Michael, unsere Ziele und Siege. Ich erinnere mich an Michael, so wie er war. Wir werden uns wohl nicht noch einmal sehen", resümiert der Vertraute. Er habe innerlich bereits Abschied genommen, um Frieden zu finden.