Michelle Hunziker soll schon wieder solo sein

Die schöne Moderatorin Michelle Hunziker und der italienische Arzt Alessandro Carollo sollen sich getrennt haben

Trennung. Wie italienische Medien berichten, soll die schöne TV-Moderatorin Michelle Hunziker wieder Single sein. Anonyme Quellen bestätigen das Liebes-Aus gegenüber "Chi". Dabei machten Hunziker und ihr Arzt-Freund Alessandro Carollo ihre Liebe erst Ende 2023 mit gemeinsamen Fotos auf Instagram öffentlich. Im Dezember schwärmte sie noch von ihm.

Das soll der Grund für das Beziehungs-Aus sein

Angeblich seien die TV-Beauty und der Osteopath an ihrer Fernbeziehung gescheitert. Schließlich lebt er in Rom, und sie in Mailand. Außerdem stehe zurzeit die Familie an erster Stelle. Hunzikers Tochter Aurora machte sie erst kürzlich zur Oma und auch die beiden Töchter aus der Ehe mit Tomaso Trussardi brauchen noch viel Aufmerksamkeit von Mama Michelle. Sole ist zehn und Celeste ist neun.



Ein neuer Mann scheint also gerade ein bisschen Fehl am Platz zu sein. Die gemeinsamen Bilder mit Carollo hat Hunziker auch bereits von ihrem Instagram-Account gelöscht. Ein weiterer Hinweis auf ihren Beziehungsstatus.