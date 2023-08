Mick Schumacher liebt dänisches Model Laila Hasanovic - für sie ist es nicht der erste bekannte Freund.

Mick Schumacher , der 24 Jahre alte Sohn von Formel-1-egende Michael Schumacher und selbst erfolgreicher Rennfahrer, ist verliebt. Und das zeigt er allen auf Instagram. Ein Bild sorgte für Wirbel - darauf ist Mick mit einer feschen jungen Dame zu sehen. Wie sich bald herausstellte: Es ist das dänische Model Laila Hasanovic.

Liebe war immer privat

Vor der Liaison mit ihr war Mick längere Zeit mit Justine Huysman zusammen. Sie wurde immer wieder am Rande von Rennen gesichtet, doch die Liebe wurde so gut wie möglich privat gehalten. Das scheint nun mit Laila anders zu sein.

Liebe zu Fußball-Star

Laila (22) hat auf ihrem Insta-Account ihre Fans schon seit längerem auch mit privaten Infos unterhalten. So ist auch noch immer ein Fotos zu sehen, auf dem sie ihren Ex, den Bundesliga-Star (Wolfsburg) Jonas Wind schmust. 2019 lernten sich die beiden kennen, zogen zusammen ins hippe Viertel Versterbro in Kopenhagen. Die Rede war sogar von Hochzeit! Doch 2021 war die Liebe vorbei.