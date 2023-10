Millionärs-Freundin putzt sich mit 500-Euroschein die Nase

"Lotto Chico" und seine Freundin Candice sind dafür bekannt, mit ihren Videos zu provozieren

Er hat 879.000 Follower auf Instagram und zeigt gerne, was er hat. Lottomillionär Chico und seine Freundin Candice geben gerne viel Geld für die schönen Dinge des Lebens aus. Doch ein neues Instagram-Video sorgt für Empörung. Darin zu sehen: Candice, wie sie weinend an einem Tresen sitzt. Gleichzeitig erscheinen die Captions: "Die Welt ist so gemein zu mir, alle ärgern mich", und "das Internet hasst mich". Als sie Chico um ein Taschentuch bittet, holt dieser einen 500-Euroschein raus und reicht ihn ihr. Sie steckt ihn ein und bittet um ein weiteres Taschentuch. Er zückt noch einen 500-Euroschein. Mit diesem "putzt" sich Candice die Nase.

Konter für alle Hater

Mit dem gestellten Video wollte Candice ihren Hatern den Wind aus den Segeln nehmen. "Geht die noch arbeiten?" fragt sich eine Userin. "Bald hat er kein Geld mehr", schreibt ein anderer. "Für alle anderen: nicht zu ernst nehmen", schrieb Candice noch weiter unter das Posting. Chico und seine Freundin spalten das Netz immer wieder. Vielen Followern gefällt das Spaßvideo auch: "Ich lach mich tot. Geil! Bester Umgang mit dummen, unnötigen Kommentaren", schreibt eine der vielen Anhängerinnen.