Zickenkrieg bei GNTM

Donnerstagabend verließ eine Kandidatin überraschend die Show.

Anfangs war noch alles eitel Wonne bei den "Germany's Next Topmodel"-Anwärterinnen, doch das änderte sich im Laufe der vierten Folge schnell. Heidi Klum hatte sich zusammen mit Regisseur David Helmut (35) für ihre Schützlinge eine ganz besondere Challenge ausgedacht. Jeweils zwei Mädchen sollten sich in einem schicken Cabrio streiten, damit ihre Schauspielleistung unter Beweis stellen. Der Clou: Eine von beiden durfte auf einen Knopf drücken, der ihre Partnerin in luftige Höhen katapultierte. Als Gewinn für die jeweils Beste winkte ein gemeinsamer Tag mit ihrer Model-Mama Heidi.

Höhenangst und Streit wurden Lenara zu viel

Nicht alle Models freuten sich auf die spezielle Aufgabe. Vor allem Lenara kämpfte mit ihrer Höhenangst. Trotzdem wollte sie das Shooting durchziehen: „Ich möchte beweisen, dass man alles schaffen kann, was man möchte.“ Nachdem sie dann in die Höhe geschossen wurde, wendete sich das Blatt. Sie wollte gar nicht mehr runter, kreischte begeistert: „Wie geil! Megageil, ich will nochmal!“ Wenig später telefonierte Lenara mit ihrem Verlobten und brach in Tränen aus: "Hier ist so eine Person, die hat so eine respektlose Art an sich. Die schreit halt rum und will den Sieg an sich reißen. Die würde über Leichen gehen. Das ist für mich unmenschlich. Ich will einfach nach Hause!“

Lenara packte ihre Sachen wegen IHR...

Für Heidi Klum kam Lenaras Beschluss völlig überraschend. Die Model-Mama wollte wissen, um wen es sich bei der besagten Person handelt. Irgendwann verriet Lenara ihr den Namen: "Es ist Noëlla. Es ist nicht so, als würde sie mich jetzt aktiv täglich beleidigen. Es ist einfach die ganze Ausstrahlung.“

Auch Kashmita ist raus