"VIVA LA VIDA“ Premiere begeistert Wien – Promis feiern Frida Kahlo

Unter der Leitung von Enrique Gasa Valga brachte ein zwölfköpfiges Tänzerensemble die Leidenschaft, den Mut und den Schmerz der berühmten Künstlerin eindrucksvoll auf die Bühne.

Am 14. Jänner 2026 feierte das Tanzspektakel „VIVA LA VIDA – A Tribute to Frida Kahlo“ seine Premiere in der Halle E des Wiener MuseumsQuartiers. Unter der künstlerischen Leitung von Enrique Gasa Valga erweckten zwölf Tänzerinnen und Tänzer das Leben, den unerschütterlichen Willen und die tiefe Leidenschaft der weltberühmten mexikanischen Künstlerin auf der Bühne. Mit kraftvollen Bewegungen und poetischer Bildsprache wurde zugleich Frida Kahlos Schmerz greifbar, sodass ihre bewegende Lebensgeschichte das Publikum sowohl beeindruckte als auch emotional berührte.

Die Premiere zog zahlreiche prominente Gäste an, die sich das außergewöhnliche Ereignis nicht entgehen ließen. Unter ihnen waren Maria Bill, Eva Billisich, Christian Deix, Gerhard Dorfer, Wolfgang Fischer, Intendant Alfons Haider, Maya Hakvoort, Agnes Husslein, Carmen Knor-Stamboli, Inge Maux, Stefan Mras, Michael Schottenberg, Gerti Senger, Marcus Strahl, Onka Takats, Caroline Vasicek und Marcus Wadsak.

Michael Schottenberg mit Gattin Claire. © René Brunhölzl

Starke Inszenierung

Die Inszenierung von Gasa Valga hebt die künstlerische Vielschichtigkeit Kahlos hervor und bringt gleichzeitig ihre universellen Themen – Leidenschaft, Schmerz, Mut und Widerstandskraft – auf die Bühne. Die Kombination aus tänzerischer Virtuosität, visueller Bildsprache und emotionaler Tiefe erzeugte einen intensiven Abend, der beim Publikum bleibenden Eindruck hinterließ.

Gerti Senger und Maya Hakvoort. © René Brunhölzl

„VIVA LA VIDA“ zeigt eindrucksvoll, wie Tanz als Medium Geschichten erzählen kann, die über Zeit und Raum hinaus wirken. Die Premiere im MuseumsQuartier setzte nicht nur einen kulturellen Akzent im Wiener Veranstaltungsjahr 2026, sondern bewies einmal mehr die Strahlkraft, die Frida Kahlos Leben und Werk bis heute entfalten.