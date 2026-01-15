TV-Star Laura Wontorra: Jetzt zieht es sie in die USA

Die Moderatorin freut sich über einen riesigen TV-Coup und verlässt dafür sogar Deutschland.

Jetzt ist es fix: Die 36-jährige Moderatorin Larua Wontorra wird die Fußball-Weltmeisterschaft in den USA, Kanada und Mexiko für MagentaTV begleiten. Dabei stehen ihr zwei Haupteinsatzorte zur Verfügung: Im Rooftop-Studio in New York moderiert sie die langen Live-Sendestrecken und sorgt für Hintergrundberichte, Interviews und Analysen. Zusätzlich wird Wontorra bei ausgewählten Spielen direkt vor Ort in den Stadien im Einsatz sein.

„Es ist meine allererste WM, die ich als Moderatorin begleiten darf“, sagt Wontorra. „Ganz besonders freue ich mich darauf, sowohl in unserem Rooftop-Studio in Downtown New York als auch live aus den Stadien moderieren zu können. Die Aufgabe ist es, ganz nah an den Spielen, an den Menschen und an den Geschichten zu sein. Diese WM ist speziell, weil sie sich über drei Länder erstreckt – es ist also wie eine große Reise. Gemeinsam im Team mit wirklichen Vollprofis dieses Turnier für die MagentaTV-Zuschauer erlebbar zu machen und diese besondere WM-Atmosphäre einzufangen, ist eine große Ehre.“

Fußball-Stars zur Unterstützung

Unterstützt wird Wontorra von einem hochkarätigen Experten-Team: Thomas Müller (36), Mats Hummels (37) und Jürgen Klopp (58) stehen MagentaTV beratend zur Seite. Hummels ist dabei ihr Haupt-Experte, während Wontorra sich in der Anchor-Rolle mit Moderator Johannes B. Kerner (61) abwechselt. Kerner war bereits bei der EM 2021 und 2024 sowie der WM 2022 Teil des MagentaTV-Teams und übernimmt auch diesmal wieder die Rolle des Gastgeber.

„Johannes B. Kerner und ich haben wirklich ein außergewöhnliches Experten-Team an unserer Seite“, so Wontorra. „Thomas Müller bringt diese besondere Mischung aus aktivem Weltklassespieler, Erfahrung und Humor mit – er sieht Dinge auf dem Platz, die man sonst kaum erklärt bekommt. Mats Hummels ist extrem analytisch, sehr klar in seiner Sprache und gleichzeitig unglaublich authentisch. Und Jürgen Klopp steht für Emotion, Energie und enorme Fußballkompetenz und hat eigentlich schon Legendenstatus. Mein Anspruch ist es, jedem den Raum zu geben, genau diese Stärken einzubringen – und gemeinsam den Fußball so zu erklären, dass er begeistert und verständlich bleibt.“

Für Wontorra bedeutet die WM nicht nur eine Premiere als Moderatorin bei einem der größten Sportereignisse der Welt, sondern auch die Chance, das Turnier aus mehreren Perspektiven zu begleiten – von der Skyline New Yorks bis zu den Stadien Nordamerikas. Ein sportliches Abenteuer, das sowohl für sie als auch für die MagentaTV-Zuschauer besondere Einblicke verspricht.