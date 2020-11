Schauspielerin Jenny Elvers möchte gerne noch einmal Mama werden. Sohn Paul ist schon 19.

Schauspielerin Jenny Elvers ist 48 Jahre alt und hat nun einen großen Wunsch verraten. Wie sie im Sat.1 Frühstücksfernsehen ausplauderte, hätte sie gern noch ein weiteres Kind. Dabei ist ihr Sohn Paul schon 19 Jahre alt.

Sohn Paul will auch ins Showbusiness

Mit 48: Noch ein Baby für Jenny Elvers

An ihrem für eine Schwangerschaft fortgeschrittenen Alter stört sich Elvers nicht: "Ich hätte auf jeden Fall noch Lust auf eine kleine Prinzessin," so die Blondine. Derzeit ist Elvers allerdings nicht an einen Mann vergeben, sondern geht als Single durchs Leben.