Andrej Mangold und Jennifer Lange mussten das TV-Format verlassen.

Showdown beim "Sommerhaus der Stars". In der Folge vom Sonntag, 4.10. kam es zu folgenschweren Entwicklungen. Einige Kandidatinnen wurde zum Spiel "Reiner Wein" gebeten. Dann wurden pikante Fragen vorgelesen, wie zum Beispiel, wen man am wenigsten möge im Sommerhaus, oder wem man den Sieg nicht vergönne.

Bachelor-Sex Auslöser für miese Stimmung

Danach mussten alle Mitspielerinnen wählen. Oft fiel dabei der Name Eva. Mit Jennifer verbindet sie eine länger zurückliegende Fehde. Denn Jennys Freund Andrej hat zu seinem Bachelor-Zeiten mit Eva geschlafen, sich dann aber für Jenny im Finale entschieden. Zum Schluss war Eva diejenige, die am öftesten genannt wurde. Doch die Niederlage geriet zum Sieg, als sie nicht nur für die nächsten Entscheidung gesaved wurde, sondern sich auch gleich rächen durfte.

Spiel "Reiner Wein"

Kandidatin Eva rächte sich sofort

Eva durfte ein Paar aus dem Sommerhaus rausschmeißen und das waren... Andrej und Jenny. Die beiden regten sich freilich mächtig über das Spiel auf. Und zogen dann ab mit den Worten: Sie hätten wenigstens zeigen können, dass sie ihr Herz am rechten Fleck tragen und authentisch sind. Doch ob sie sich jetzt, da die Aufzeichnung schon länger her ist, und viele Fans sich von ihnen abgewendet haben, noch immer so gut fühlen?

Jenny und Andrej: Image-Schaden enorm

Mittlerweile ist nämlich bekannt, dass sich wichtige Werbekunden (darunter ein Sportkleidungshersteller, eine Erfrischnungs- und eine Autofirma) vom Influencer-Paar Jenny und Andrej getrennt haben, die Zusammenarbeit ab sofort beendet haben. Zu viel Mobbing, zu extrem kamen die beiden im TV rüber. Der Image-Schaden des Sauberpärchens dürfte enorm sein und in große finanzielle Einbußen übergehen. Zudem wird von deutschen Medien gemunkelt, dass die angespannte Lage früher oder später zu einer Trennung des Pärchens führen könnte. Viele Pärchen überstehen das Sommerhaus nicht unbeschadet, zeigte sich schon des Öfteren in der Vergangenheit.

