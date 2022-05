Nächster Star-Coach verlässt ''The Voice''

Bei "The Voice of Germany" hören immer mehr Coaches auf. Das ist der Grund

Kaum eine Castingshow ist beliebter als "The Voice of Germany" - und das vor allem wegen der berühmten Juroren, die mit ihrer sympathischen Art alle in den Bann ziehen. In der vergangenen elften Staffel nahmen noch Nico Santos (29), Johannes Oerding (40), Sarah Connor (41) und Mark Forster (39) auf den roten Stühlen Platz. In den neuen Staffel wird vieles anders sein, denn Connor und Oerding haben bereits verkündet, dass sie nicht mehr dabei sind.

Mark Forster bleibt standhaft

Jetzt soll laut "Bild" auch Nico Santos hinschmeißen. Der Grund: Er wolle sich in Zukunft mehr auf seine Live-Auftritte fokussieren. Ähnliche Gründe gelten auch für den Rücktritt von Sarah Connor, wie ihr Management erklärte. Einen Nachfolger soll es aber auch schon geben. der britische Singer-Songwriter Kelvin Jones werde laut Berichten einen der leeren Plätze einnehmen.