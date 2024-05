× Nächster Streit mit Anzeigenhauptmeister eskaliert

Herford, NRW - Gerade hatte Anzeigenhauptmeister Niclas M. (18) noch Parkstrafen gegen Freigetränke in einer Herforder Disco eingetauscht, da geriet er schon wieder in Konflikt mit einem Falschparker.

Nach der Feier wollte der junge Mann offenbar für Recht und Ordnung auf den Straßen der Stadt sorgen, begleitet von zwei Bodyguards. "Mir fehlt noch eine Anzeige in Herford", sagte M. der Tageszeitung „BILD“ und entdeckte prompt einen falsch geparkten Renault-Kleinwagen in einer verkehrsberuhigten Zone. "Hier sind keine Markierungen auf der Straße - der darf hier so nicht stehen", war er überzeugt.

Schnell zückte er sein Handy und machte ein Foto. "Die Anzeige ist raus, alles erledigt", erklärte er und lud seine Beschwerde auf dem Anzeigen-Melde-Portal "weg.li" hoch.

Emotionen gingen hoch

Doch mit seiner Aktion hatte M. die Rechnung ohne den Wirt gemacht. Der wütende Besitzer des Kleinwagens stürmte auf ihn zu und drohte ihm sogar mit Gewalt.

Innerhalb weniger Minuten trafen auch Freunde des Autofahrers ein und versammelten sich um den selbsternannten Anzeigenmeister. Die Situation spitzte sich zu, die Männer beleidigten den 18-Jährigen und versuchten, die Barriere der Bodyguards zu durchbrechen.

Der Anzeigenhauptmeister blieb trotz der angespannten Situation ruhig und sachlich und verwies auf die Parkverordnung. Dies brachte den Autofahrer jedoch noch mehr in Rage. Zufällig vorbeikommende Sicherheitsleute bemerkten die überhitzte Situation und kamen zur Hilfe. Gemeinsam führten sie den jungen Anzeigenmeister zurück in die Disco.