Neue Liebe für Tara Tabitha?

Taras Ex-Freund Eric Sindermann will sie mit einem Piloten zusammenbringen

Im Dschungelcamp sorgte Österreicherin Tara Tabitha (29) für viel Gesprächsstoff. Ihr Flirt mit Filip Pavlovic brachte zudem starke Einschaltquoten, doch das It-Girl musste bereits als erste Kandidatin das Camp verlassen. Danach wurde sie oft angefeindet, es hieß, sie habe nur Gefühle für Filip vorgetäuscht und spiele ein unechtes Spiel. Ihr Ex Eric Sindermann (33) verriet jetzt gegenüber "Promiflash" wie er darüber denkt. "Ich habe ja sehr viel gegen Tara geschossen, aber ganz ehrlich: Sie hätte viel weiter kommen müssen", sagt er. Er finde es außerdem schade, wie "sie da mit der Filip-Sache runtergezogen wurde. Ich glaube sie hat sich wirklich verliebt." Und wer, wenn nicht ihr Ex-Freund könnte das erkennen?

Kuppelversuch für Tara

Sindermann wolle seine Ex-Freundin wieder glücklich sehen, daher suche er für sie auch einen neuen Mann. "Ich habe versucht sie mit einem Piloten zu verkuppeln, der einen Privatjet hat", erzählt er. Tara stehe einem Date offen gegenüber. Eric hoffe also, dass sich da etwas entwickeln könnte. "Ich habe ja ein großes Herz und bin auch selbst glücklich in einer Beziehung, also warum sollte sie nicht auch glücklich sein?"