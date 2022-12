Neues Video zeigt Melanie Müller bei Neonazi-Event

Erneut ist ein Video aufgetaucht, das die Ballermann-Sängerin in angeblich rechtsradikalen Kreisen zeigt.

Ein neu aufgetauchtes Video zeigt Sängerin Melanie Müller als Zuseherin bei einem Boxkampf in Deutschland – doch dabei soll es sich laut Spiegel um einen Kampf der rechtsradikalen Szene handeln. Organisator des nahezu schutzlosen Freikampfes ist Steffen S., der die sogenannten „Frontière“-Events veranstaltet. Er ist laut Berichten der vermummte Kampfrichter in dem Video und soll das Tattoo eines NS-Reichsadlers auf der Brust tragen.

Der Kampf soll am 14. August auf dem Hinterhof eines Metallhandels in der Nähe von Leipzig stattgefunden haben – rund einen Monat vor dem Hitlergruß-Skandal um Melanie Müller. Zur Erinnerung: In einem Video feuerte Müller bei einem Aftritt vor Hooligans mit dem Schlachtruf „Ostdeutschland“ die Meute an, hebt dabei immer wieder den rechten Arm zum Hitlergruß. Die Polizei ermittelt seitdem gegen die Ex-Dschungelkönigin wegen des Verdachts auf Verwenden verfassungswidriger Kennzeichen. Einige Zuseher hatten bei dem Auftritt sogar "Sieg heil gerufen".