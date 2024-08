Oliver Pocher: Für heißes Date mit Blondine versetzte er seine Kids

Der Comedian soll sich nach der Scheidung nun wieder umschauen.

Die Pocher-Scheidung ist durch; Amira und Oliver sind als Ehepaar Geschichte. Die zwei gemeinsamen Buben werden die beiden aber für immer verbinden.

Gutes Auskommen

Auf der Eltern-Ebene sollen die zwei gut miteinander auskommen. Wenn sie nicht gerade sticheln, attestieren sie einander gegenseitig, gute Eltern zu sein.

Neue Liebe für Amira

Doch im Vorfeld der Scheidung, als die neue Beziehung Amiras mit Moderator Christian Düren öffentlich bekannt wurde, konnte sich Oliver ein paar Seitenhiebe nicht verkneifen. So deutete er an, sie habe die Kinder zu ihm abgeschoben, um einen Liebesurlaub machen zu können.

Konter von Amira

Amira konterte darauf, meinte, der Zeitraum, auf den ihr Ex anspielt, sei lange ausgemacht gewesen und nicht überraschend gekommen für ihn.

Oliver und Blondine

Ganz im Gegenteil übrigens für Amira, die nun in ihrem Podcast "Liebes Leben" erklärte, dass Oliver die gemeinsamen Kinder jüngst recht spontan in seiner Zeit bei ihr unterbrachte. Der Grund? Er flog zu den Olympischen Spielen nach Paris! Und das anscheinend nicht alleine, die Gerüchteküche brodelt. Amira sagte: "Ja, wer ist denn die Blondine in Paris? ... Deshalb halte ich dir jetzt den Rücken frei …"

Wen Oli datet, ob es ernst ist oder nur ein Flirt ist bislang unklar...