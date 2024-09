Peinliches Hoppala: Schweinis Ana verwechselt Salzburg mit Bayern

Die Ex-Tennis-Queen machte Urlaub am Fuschlsee. Sie dachte jedoch, sie sei in Deutschland

Zugegeben: Bayern liegt nicht allzu weit vom Fuschlsee entfernt, aber dennoch gehört das Gewässer zu Salzburg und damit ganz klar zu Österreich. Das scheint der einstigen Tennis-Queen und Schweinsteiger-Gattin Ana Ivanovic jedoch nicht ganz so klar zu sein. Zu einem Posting, das sie vor dem See zeigt, schreibt sie: "Schaut aus wie die Karibik, fühlt sich an wie die Karibik, ist aber Bayern.

Fans reagieren vorsichtig

Eine peinliche Verwechslung, auf die Ivanovics Follower reagieren: "Der Fuschlsee liegt in Österreich", schreiben einige, um sie auf ihren Fehler hinzuweisen. Andere wollen ebenfalls wissen, um welchen See in Bayern es sich dabei handeln könnte.