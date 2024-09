So heftig soll es zur Zeit der Tabaluga-Tournee zugegangen sein.

Er ist ein deutscher Superstar und das schon seit vielen Jahren: Peter Maffay! Bis heute sind seine Konzerte gut besucht, wird der Sänger von seinem Publikum gefeiert.

Das war auch schon früher so, als er mit Tabaluga auf große Tournee ging. Die Kinderkonzerte machten ihn zum Superstar. Doch wie sein damaliger Schlagzeuger, Bertram Engel nun in seinem Buch ("Mit alten Männern spiel ich nicht") schreibt, soll es während der Konzertreihe ganz und gar nicht kindgerecht zugegangen sein.

Schlagzeuger Bertram Engel trat schon mit vielen Superstars auf. © Getty Images ×

Viele Substanzen

Hinter den Kulissen kursierten eine Menge Drogen. Engel: "Haschisch, Alkohol, Koks und anderes Zeug wurden 24/7 zum Personal-Coach. Und das auf einer Kindertournee!", steht in seinem Buch.

Schlagzeuger hörte auf

Was als Beruhigung oder Aufputschmittel gedacht war, sorgte bald für Probleme: „Dummerweise hatte der Kokskonsum das Ganze noch unrealistischer gemacht. Da konnte man auf den falschen Trip kommen, wenn die Zukunftspanik nahte und man darüber nachdachte, ob es nach Tabaluga noch ein anderes Leben geben könnte.“ Bertram habe dann mit all den illegalen Substanzen aufgehört, schreibt er. Seiner Ehefrau zuliebe, die ihm ein Ultimatum gestellt hat: "In dieser Nacht habe ich aufgehört. Mit der Extremsauferei, der Kokserei. Von jetzt auf gleich. Ich habe mich für Petra und für die Musik entschieden"