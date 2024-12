Pietro Lombardi und seine Laura ätzen gegen Ex-Frau Sarah

Das turbulente Familienleben von Pietro Lombardi, seiner Verlobten Laura, und den Spannungen mit seiner Ex Sarah Engels sorgt für reichlich Gesprächsstoff. Die jüngsten Entwicklungen und Aussagen werfen ein Schlaglicht auf die Herausforderungen, mit denen Patchwork-Familien oft zu kämpfen haben.

Nach Weihnachten teilte Laura ein Familienfoto auf Instagram mit Pietro, seinem Sohn Alessio und ihrem gemeinsamen Sohn Leano. Doch statt eines einfachen Feiertagsgrußes machte die Influencerin einen scharfen Unterton deutlich: Es gebe eine Person, die versuche, das Glück ihrer Familie zu sabotieren. „Kein Versuch, uns zu brechen, kann unsere Liebe zerstören“, schrieb sie und zeigte damit, dass hinter der harmonischen Fassade offenbar Konflikte lauern.

Pietro Lombardi und seine Laura © Instagram

Fans und Medien vermuten, dass die namentlich nicht genannte Person Sarah Engels sein könnte, Pietros Ex-Frau und die Mutter seines Sohnes Alessio. Laut einer Quelle aus ihrem Umfeld gibt es immer wieder Spannungen zwischen Sarah, Pietro und Laura. Die Vorwürfe reichen von Eifersucht bis hin zu angeblichen Sticheleien und unterschwelligen Attacken auf Social Media.

Bereits in der Vergangenheit eskalierten Konflikte zwischen den beiden Frauen. Im Sommer 2024 warf Pietro seiner Ex vor, sie würde „über Leichen gehen, um ihm zu schaden“. Sarah wiederum kritisierte in Interviews wiederholt Pietros Vaterrolle – ein Vorwurf, der bei Pietro und Laura für Ärger sorgt.

© getty

Ein möglicher Seitenhieb?

Sarahs kürzliche Ankündigung, eine Stiftung für Frauen zu gründen, die Opfer häuslicher Gewalt werden, wird von einigen als indirekter Angriff auf Pietro und Laura interpretiert. Hintergrund ist ein Streit im Herbst 2024, bei dem es sogar zu einem Polizeieinsatz kam. Eine Followerin kommentierte hierzu: „Das war wohl ein Kick gegen Pietro.“

© Getty Images

Trotz der öffentlichen Spannungen konzentriert sich Sarah laut eigener Aussage auf ihre eigenen Projekte und ihre Familie. Ihr Engagement für Frauenrechte könnte unabhängig von persönlichen Differenzen eine Herzensangelegenheit sein. Dass die Konflikte dennoch immer wieder die Öffentlichkeit erreichen, zeigt, wie schwer es ist, alte Wunden in einer Patchwork-Situation zu schließen.

Während die Vorwürfe und Spannungen das Familienglück zu überschatten scheinen, zeigt der Post von Laura auch eine positive Botschaft: Ihre kleine Familie stehe eng zusammen, egal welche Hürden auf sie zukämen. Ob die Konflikte mit Sarah Engels künftig beigelegt werden können, bleibt abzuwarten – doch es wäre sicherlich im Interesse aller Beteiligten, vor allem der Kinder, dass Frieden einkehrt.