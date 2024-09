"Plötzlich und unerwartet": TV-Schuldenexperte Peter Zwegat ist tot

TV-Finanzexperte Peter Zwegat, bekannt aus „Raus aus den Schulden“, ist überraschend im Alter von 74 Jahren verstorben.

Zwegat war von 2007 bis 2015 der Berater in der RTL-Reality-Serie „Raus aus den Schulden“, in der er Menschen half, die in finanziellen Schwierigkeiten steckten und keinen Ausweg mehr fanden. Mit seiner direkten Art, seinem trockenen Humor und seinem großen Einfühlungsvermögen gewann er nicht nur das Vertrauen seiner Klienten, sondern auch die Herzen eines breiten Fernsehpublikums.

„Mit großer Trauer nehmen wir Abschied von Peter Zwegat, einem der bekanntesten TV-Finanzexperten Deutschlands“, bestätigte RTL den Tod des beliebten Moderators.

Bis zu seinem Tod lebte er in Berlin mit seiner Frau Liane Scholze. Das Paar war seit 2006 zusammen und heiratete im Dezember 2011 auf der Insel Sanisbar. Zwegat bemerkte damals scherzhaft, dass ihre Verbindung durch ihre gemeinsame Leidenschaft für das Kettenrauchen gestärkt wurde. Später gab er das Rauchen auf und genoss seinen Ruhestand.

"Plötzlich und unerwartet"

Sein großes Verständnis für die oft schwierigen Situationen seiner Klienten hatte sicherlich auch mit seiner eigenen Lebensgeschichte zu tun: Mit Anfang 30 erlebte er Mobbing am Arbeitsplatz, was zu psychischen Problemen, seiner Kündigung und einer langen Phase der Arbeitslosigkeit führte. 2007 folgte dann der Durchbruch für den gelernten Verwaltungsbeamten und ausgebildeten Sozialpädagogen in der RTL-Serie.

Zwegat verstarb bereits am 9. August im Alter von 74 Jahren „plötzlich und unerwartet“. Die Beisetzung fand im engsten Familienkreis statt.