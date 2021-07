Plötzliches Show-Aus für Gottschalk

SWR-Sprecher Felix Oser: ''Mit der Produktion der achten Folge ist diese Staffel abgeschlossen.''

Legende. Nach nur acht Folgen war Schluss. ­Thomas Gottschalks SWR-Show Gottschalk feiert: Nochmal 18! wurde abgesetzt. "Die Show war einfach ein Flop. Vom Moderator bis zur Produktion war niemand richtig bei der Sache. Das merkt der Zuschauer", geht ein Mitarbeiter mit der Talk-Legende hart ins Gericht.

Der TV-Gigant Gottschalk muss also eine Show-Schlappe hinnehmen. Nur 820.000 Zuschauer schalteten die Premiere ein. Bei der zweiten Folge waren es nur noch halb so viele. Die Show sei seit Wochen intern stark in der Kritik gestanden, wie "Bild" berichtet.

"Staffel mit der 8. Folge abgeschlossen"

Jetzt scheint es so, als ob der Sener die Erinnerungs-Sendung schnell versenden will, denn die bereits aufgezeichneten fünf neuen Folgen laufen ab 4. August jeden Mittwoch um 20.15 Uhr statt bisher monatlich am prominenten TV-Freitag.

"Mit der Produktion der achten Folge ist diese Staffel abgeschlossen. Ob die großartige Zusammenarbeit mit Thomas Gottschalk fortgesetzt wird, wird davon unabhängig entschieden", sagt SWR-Sprecher Felix Oser zu "Bild".