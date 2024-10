Pocher-Ex Sandy und ihr Neuer: Auf Urlaub mit acht (!) Kindern

Sandy Meyer-Wölden gibt auf Instagram Einblick in ihr Privatleben - mit einer Liebeserklärung für ihren Alex

Bereits seit Sommer ist Sandy Meyer-Wölden wieder offiziell vergeben. Der neue Mann an ihrer Seite ist Alexander Müller, ein Unternehmer aus Deutschland. Jetzt will die fesche Pocher-Ex ihr Glück mit allen teilen. Auf Instagram postete sie ein erstes gemeinsames Bild aus dem USA-Urlaub. Dazu schreibt sie ganz liebevoll: "In einer Beziehung, die von Wertschätzung und Respekt geprägt ist, öffnet sich der Weg für eine tiefe Verbundenheit. Nur dann wird ein Partner nicht nur unser Leben bereichern, sondern auch unser eigenes Licht reflektieren."

Entspannungsurlaub mit acht Kindern

Auf der gemeinsamen Reise nach Hollywood sind auch acht Kinder mit. Sandy hat aus der Ehe mit Ex-Mann Comedian Oliver Pocher drei Kinder: eine Tochter (14) und Zwillings-Söhne (12). Ihre Jüngsten (ebenfalls Zwillinge, 7) stammen aus der Beziehung mit einem US-Unternehmer. Alexander Müller bringt selbst drei Kinder in die neue Beziehung mit. Es ist also gleich auch die Härteprobe für die Patchwork-Familie.

Flucht vor dem Sturm

„Wir hatten die Reise schon vor einiger Zeit geplant. In Miami ist es relativ friedlich verlaufen, aber trotzdem hat man natürlich immer die Sorge, dass der Sturm sich in letzter Minute noch verschiebt. Mein Ziel war es, die Kinder schnellstmöglich aus Miami rauszubringen“, verrät Sandy im Gespräch mit der "Bild".