Pocher fürchtet "irreparable Schäden"

Nach der Watsche, die Rapper Omar alias Fat Comedy gegen Oliver Pocher austeilte, spricht Letzterer jetzt über den Vorfall

Es war wortwörtlich ein Schlag ins Gesicht für Oliver Pocher, als mitten im Sturm-Boxkampf Rapper und Komiker Omar alias Fat Comedy auf ihn zustürmte. Am Dienstagmittag meldete sich Pocher nun erstmals selbst zu dem Vorfall zu Wort, in einem 13-Minuten-Video auf Instagram. „Wenn man bei einem Boxkampf ist, geht es darum, dass die Menschen im Ring boxen, aber nicht vorne geschlagen werden“, sagt er. Er habe jetzt ein paar Tage darüber geschlafen, um überlegt zu handeln und die richtigen Worte zu finden.

Pocher: "Feige, hinterhältig, arglistig!"

Über die unerwartete Watsche sagt Pocher: „Das war eine Nummer, die so gar nicht geht. Das ist feige, hinterhältig, arglistig und wurde gefilmt. Die Situation ist dafür noch glimpflich ausgegangen. Ich habe in dem Moment nichts mitbekommen oder gewusst. Und dann ... BUMM ... knallt es richtig und du denkst dir, was ist denn hier los! Und dann steht da ein Typ, der dir auch noch hinterhergeht und du weißt nicht ... zückt der noch ein Messer?“ Neben den psychischen Folgen, habe er auch physische Schäden davon getragen, wie er weitererzählt. "Ich habe die letzten Tage damit verbracht, beim Arzt zu sein. Denn mein Ohr war angeschlagen und wenn ich Pech habe, habe ich irreparable Schäden. Ich muss eine Behandlung machen und kann bestimmte Frequenzbereiche nicht hören.“

Rechtliche Konsequenzen für Omar

Pocher verrät auch, dass der Vorfall für seinen Kontrahenten Folgen haben wird: „Es wird ein Gespräch geben. Da freue ich mich schon sehr drauf. Das wird an einem Tisch stattfinden – da sitzen Staatsanwaltschaft und Richter bei, die sich das anhören. Und dann werden wir mal sehen, was dann passiert. Das ist nicht nur hinterhältig, das ist Körperverletzung.“ Es sei keine spaßige Ohrfeige gewesen, sondern ein Kapitalverbrechen. „Man kann doch nicht sagen: Wenn dir jemand nicht gefällt, wird er geschlagen. So funktioniert die Welt nicht. Wir haben Regeln. Und das werden wir vor Gericht mit allen Mitteln klären, mit abschreckender Wirkung."