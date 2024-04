Pocher: Mega-Shitstorm für Schwangerschafts-Posting

Der Comedian wollte am 1. April lustig sein. Seine Fans finden das neueste Posting jedoch ekelhaft

Am 1. April sollte man jegliche Nachrichten und Postings mit Vorsicht genießen. Es könnte immer ein Aprilscherz dahinter stecken. Bei Comedian Oliver Pocher ging dieser auf jeden Fall nach hinten los. "Osterei erfolgreich versteckt", schreibt er unter sein neuestes Posting, das ihn mit seiner Ex-Frau Sandy Meyer-Wölden zeigt. Seine Hand und sein Gesicht hält er dabei an ihren Bauch. Fast so, als wäre Sandy von ihm schwanger.

Fans erzürnt über Baby-Posting

"Überhaupt nicht lustig. Schwangerschaft sollte niemals ein Scherz sein", "zum Fremdschämen, manche wissen einfach nicht, wann gut ist" und "finde Scherze über Schwangerschaften irgendwie immer out", sind nur drei der Wut-Kommentare unter den Bildern. Es gibt aber auch Fans, die der Meinung sind, dass die beiden tatsächlich Eltern werden könnten. "Kann mir nicht vorstellen, dass Sandy so geschmacklos ist", schreibt da zum Beispiel eine Userin