Pocher vollkommen fertig: 'Ich sitze alleine hier'

Der Kabarettist hat im Moment wenig zu lachen. Die Trennung von seiner Frau Amira geht ihm nahe.

Comedian Oliver Pocher erlebt man dieser Tage trauriger denn je. Die Trennung von seiner Ehefrau Amira macht ihm schwer zu schaffen - vor allem, weil sie mit einem anderen Mann glücklich sein soll. Dennoch hat er seinen Galgen-Humor nicht verloren. In einer neuen Instagram-Story erzählt er von der goldenen Hochzeit seiner Eltern. "Die haben heute goldene Hochzeit und feiern. Und ich sitze alleine da", sagt er. Auch seine Schwester sei bereits 28 Jahre verheiratet.

Pocher: "Ich brauch noch ein paar Ehen"

Zum Schluss zieht er Bilanz: "Ich habe sechs Jahre in zwei Ehen geschafft. Ich brauch also noch ein paar bis dahin." In den letzten Wochen ging es im Privatleben der Pochers drunter und drüber. Das Vertrauen sei verloren. Der gemeinsame Podcast wurde beendet und Olli ersetzte Amira durch seine Ex Alessandra Meyer-Wölden. Die Idee, Sandy als Amiras Nachfolgerin zu engagieren, hatte Pocher selbst. Trotz Scheidung im Jahr 2014 verstehen sie sich gut. Auch wegen der drei gemeinsamen Kinder. Sandy lebt jedoch in den USA und wird über ihr Telefon zugeschaltet.