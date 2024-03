Pocher vs. Schläger "Fat Comedy": Runde zwei vor Gericht

Der Rapper ging am Rande eines Boxkampfes auf Pocher los. Jetzt steht er vor Gericht

Zwei Jahre ist es her, seit Rapper "Fat Comedy" (24) auf Oliver Pocher (46) losging. Die Ohrfeige, die er am Rande eines Boxkampfes in der Dortmunder Westfalenhalle austeilte, war live auf Video zu sehen. Dieses landete im Internet und dient jetzt als Beweismaterial. Denn nun landet der selbsternannte Comedy-Star vor Gericht. Pocher tritt nur als Nebenkläger auf, wolle den Schläger jedoch hart bestraft sehen, wie "Bild" berichtet.

Rapper wollte sich freikaufen

„In der Hauptverhandlung werden für meinen Mandanten Einsicht und Reue im Vordergrund stehen", verrät Strafverteidiger Burkhard Benecken gegenüber der Zeitung. Im Vorfeld habe Giuseppe Sumrain, wie er mit bürgerlichem Namen heißt, versucht Olli mit einem Schmerzensgeld zu beschwichtigen. 2.000 Euro habe er sowieso im Zuge eines Täter-Opfer-Ausgleichs zahlen müssen. Die Forderungen sollen sich auf mehrere Zehntausend Euro belaufen. Pocher habe unter anderem ein sogenanntes „Commotio labyrinthi“ (Innenohrschädigung nach Schlagtrauma) erlitten.

Amira als Zeugin vor Gericht

Auch Ollis Ex-Frau werde vor Gericht aussagen. Amira war in der Zeit nach dem Angriff stets an seiner Seite. Sollte Sumrain verurteilt werden, drohen nicht nur hohe Geldsummen, sondern auch bis zu vier Jahre Haft. Er habe bereits einige Vorstrafen im Register.