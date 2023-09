Pochers: Ist DAS der Trennungsgrund?

Mola Adebisi kennt Amira und Oliver Pocher schon seit vielen Jahren - er glaubt den Auslöser zu kennen

Nach sieben Beziehungsjahren gaben Oliver (45) und Amira Pocher (30) kürzlich bekannt, dass sie sich scheiden lassen. Für ihren langjährigen Weggefährten Mola Adebisi (50) kam die Trennung wenig überraschend. Mola kennt Olli Pocher bereits aus VIVA-Zeiten, auch mit Amira ist er gut befreundet. "Ich sag' mal so, die Amira hat sich in den letzten Jahren entwickelt. Der Olli ist halt so wie der Olli ist und das wird auch so bleiben", erklärt der Moderator.

Und tatsächlich: Amira hat sich in den letzten Jahren von der Frau von Oliver Pocher zu einer bekannten Moderatorin und Podcasterin entwickelt. Die Chancen für ein Liebescomeback scheinen schlecht zu stehen. Mola sagt dazu, Amira wolle die Trennung so schnell wie möglich über die Bühne bringen. Sie soll auch schon eine neue Wohnung haben.