Premiere: Leni Klum erstmals mit Geschwistern in der Öffentlichkeit

Das gab's noch nie: Zum ersten Mal hat sich Heidi Klums Tochter Leni gemeinsam mit ihren Geschwistern Lou, Henry und Johan in der Öffentlichkeit gezeigt.

Leni Klum (19) hat sich in bei der Filmpremiere von "The Book of Clarence" zum ersten Mal gemeinsam mit ihren Geschwistern auf dem roten Teppich gezeigt. Mit dabei: Papa Seal - aber ohne Mama Heidi. Bisher war Leni das einzige Kind von Heidi Klum und Seal, welches sich in der Öffentlichkeit gezeigt hat.

Heidi Klum blieb der Veranstaltung fern, postete jedoch auf Instagram ein Bild mit ihren vier Kindern - wo die Gesichter jedoch, wie sonst auch, nicht zu sehen sind. Lediglich die Frisuren der Klum-Nachkömmlinge sind darauf zu sehen. Die Kinder Lou, Henry und Johan stammen aus Heidi Klums Beziehung mit Sänger Seal, mit dem sie von 2005 bis 2014 verheiratet war. Leni Klum stammt aus Heidis Beziehung mit Formel-1-Manager Flavio Briatore. Jedoch adoptierte sie Seal im Jahr 2009.

Ob die Geschwister von Leni nun auch künftig öfter in der Öffentlichkeit zu sehen sein werden, ist unklar.