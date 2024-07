Ralf Schumacher und sein Etienne: Hochzeitsgerüchte!

Erst vor wenigen Tagen wurde diese Liebe offiziell, nun stehe die Zeichen auf Vermählung.

Nur ein paar Tage ist es her, da wurde diese Liebe offiziell verkündet: Ralf Schumacher (49) liebt einen Mann, seinen Generalmanager Etienne (34). Der ehemalige Rennfahrer zeigt sich in einem Instagram-Post vor romantischer Kulisse Arm in Arm mit ihm.

Mehr über Ralf Schumacher



Flut von Likes



Das Schönste im Leben sei, wenn man den richtigen Partner an seiner Seite habe, mit dem man alles teilen könne, schrieb der 49-Jährige am Sonntagabend, 14.7., dazu. Viele tausend Likes gab es für das mutige Posting des Ex-Rennfahrers. Ein besonderes stach hervor, zusammen mit einem Kommentar.

David steht hinter Papa

Jenes seines Sohnes David: „Es freut mich sehr, dass Du endlich jemanden gefunden hast, bei dem man wirklich merkt, dass Du Dich wirklich wohl und geborgen fühlst“, schreibt er unten den Beitrag des Vaters auf Instagram. „Egal, ob Mann oder Frau. Ich stehe 100 Prozent hinter Dir, Papa, und wünsche Euch alles Gute! Herzlichen Glückwunsch!“

Bald Hochzeit?

Mittlerweile hat sich Ralf in einem zweiten Posting für die Zusprüche bedankt, zeigt sich in einer Umarmung mit Etienne. Während die Öffentlichkeit erst seit kurzem eingeweiht ist, wissen es Freude des Paares schon lange, denn Ralf und Etienne sollen bereits über zwei Jahre eine Beziehung führen. Wie ernst ist diese? Sehr! Symbolisch dafür deutlich zu sehen sind die zwei Runde, die die beiden tragen. Kupferfarbig, schlicht, sind das gar Eheringe?

Hier ist der Ring zu sehen

Zeichen

Wie die Bild berichtet, sagen Freunde des Paares, dass die Ringe keine Eheringe sind, sehr wohl aber ein Zeichen der tiefen Verbundenheit. Die beiden sollen sich blenden verstehen, eine harmonische Beziehung führen. Heirat also bestimmt nicht ausgeschlossen..