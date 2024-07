Ralf Schumacher und sein Etienne: HIER funkte es & darum sind sie so glücklich

Die gute Freundin der beiden, Carmen Geiss, verriet Details.

Dieses Thema beschäftigt seit ein paar Tagen die deutsche Promiwelt: Ralf Schumacher (49) liebt einen Mann, seinen Generalmanager Etienne (34). Der ehemalige Rennfahrer zeigt sich in einem Instagram-Post vor romantischer Kulisse Arm in Arm mit einem Mann.

Mehr über Ralf Schumacher

Romantische Ansicht

Das Schönste im Leben sei, wenn man den richtigen Partner an seiner Seite habe, mit dem man alles teilen könne, schrieb der 49-Jährige am Sonntagabend dazu. Das Foto zeigt die beiden Männer in Rückenansicht, wie sie aufs Meer blicken, offensichtlich von einem Boot aus. Die Sonne färbt den Himmel rötlich-gelb.

Sohn steht hinter ihm

Viele tausend Likes gab es für das mutige Posting des Ex-Rennfahrers. Ein besonderes stach hervor, zusammen mit einem Kommentar. Jenes seines Sohnes David: „Es freut mich sehr, dass Du endlich jemanden gefunden hast, bei dem man wirklich merkt, dass Du Dich wirklich wohl und geborgen fühlst“, schreibt er unten den Beitrag des Vaters auf Instagram. „Egal, ob Mann oder Frau. Ich stehe 100 Prozent hinter Dir, Papa, und wünsche Euch alles Gute! Herzlichen Glückwunsch!“

Kennenlernen

Etienne kümmert sich als Manager um alle Geschäfte seines Partners, darunter ein Weingut. Etienne ist Franzose, lebt in Nizza. Also eine Fernbeziehung? Carmen Geiss, eine Freundin des Paares verrät gegenüber der Bild: „Sie haben sich in Monaco kennengelernt. Ralf lebt in Salzburg mit seinem Sohn, Etienne lebt in Nizza. Die beiden sind aber ganz oft zusammen.“

Viel Harmonie als Liebesgeheimnis?

Und weiter plaudert Carmen aus: "Die beiden sind sensationell glücklich, immer. Da gab es noch nie Streit oder Disput. Familie Geiss kennt die beiden als Paar seit rund zwei Jahren und meint unisono: "Endlich ist es raus, es ist einfach wunderschön, dass die beiden jetzt ihre Liebe leben.“