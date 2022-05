× Rammstein schocken mit Österreich-Video

In Klagenfurt ließen Rammstein nichts anbrennen. Jetzt provoziert man in Tirol. Das neue Video zu ''Dicke Titten'' wurde in Ellmau gedreht.

Mittwoch und Donnerstag zündelten sie für 75.000 Fans in Klagenfurt. Die heißesten Konzerte des Jahres. Jetzt mischen Rammstein in Tirol auf. Das neue Video zum provokante Kult-Hit „Dicke Titten“ wurde nämlich ein Ellmau gedreht. Bereits im September standen Till Lindemann und Co dafür in Tiroler Tracht vor der Kamera. © Jens Koch/Rammstein × © Jens Koch/Rammstein × Wie üblich spart der Clip nicht mit eindeutig zweideutigen Anspielungen. So gibt es bei den Sennerinnen viel Dekolleté zu sehen und auch eindeutige Melkbewegungen. Den Fans gefällt’s: bereits 5,7 Millionen Aufrufe auf YouTube innerhalb von nur 24 Stunden.