Rapper Sido wurde aus Restaurant geworden

Der deutsche Star verhielt sich nicht den Hausregeln entsprechend, also musste er gehen

Auch für Stars gelten im Restaurant gewisse regeln. Das zeigte sich jetzt wieder in Berlin in der "Dicken Paula". Denn dort wurde Rapper Sido aus dem Lokal geworfen. Das behauptet zumindest Influencer Daniel Kallweit, der auf Instagram als "Blocki030" bekannt ist. Er wollte gemeinsam mit Sido und einem weiteren Freund in besagtem Restaurant essen.

Kopfbedeckungen unerwünscht

Der Grund für den Rauswurf? Sido wollte seine Kappe nicht absetzen. „Ich hab den lieben Sido gefragt, ob ich das posten darf.“ Sidos Antwort blendet er ein: „Ja mach das", schreibt Kallweit in einer Instagram-Story und schildert den Vorfall. „Mein Freund Sido wurde heute der ‚Dicken Paula‘ verwiesen, weil er in einer Kulturkneipe – wo die Gastronomen selber im Jogginganzug und in zerfetzten T-Shirts rumlaufen – darauf hingewiesen wurde, dass er nicht bedient wird, solange er hier sein Käppi aufhat. Wir sind hier nicht in einem Sterne-Restaurant, liebe Gina." Letztere ist offenbar die strenge Gastgeberin.





"Dicke Paula" bezieht Stellung

Die Wirtin selbst habe den Vorfall gegenüber dem "Tagesspiegel" bestätigt. „Die ,Dicke Paula‘ ist mein Wohnzimmer. Ich koche nach den Rezepten meiner Großmutter aus Thüringen, deshalb gelten hier meine Regeln – Regeln der alten Schule, Regeln wie bei Oma“, erzählt diese.