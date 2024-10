Sat.1 zensiert "The Voice of Germany"

In der großen Sat.1-Show "The Voice of Germany" gibt es hinter den Kulissen heftigen Streit, wie "Bild" berichtet. Demnach wurden Teile der Sendung sogar zensiert.

Vergangene Woche trat Kandidatin Lea Wilhelm, die hinter den Kulissen bei der "Giovanni Zarrella"-Show im Zweiten Deutschen Fernsehen arbeitet, bei "The Voice" auf. Nach ihrem Auftritt gingen die Coaches plötzlich auf Giovanni Zarrella los. Dieser war im vergangenen Jahr selbst als Coach bei "The Voice" im Einsatz. Star-DJ stirbt im Alter von 38 Jahren

Simone Lugner: Eierspeise statt Hochzeit

Andrea Berg: Shitstorm gegen Schlager-Star Mark Forster sagte: "Riecht ein bisschen nach billigem Parfüm." Yvonne Catterfeld fügte hinzu: "Der saß sogar auf deinem Stuhl. Vielleicht sind noch Pizza-Reste da." Dabei wurde Musik von "L’Italiano – Lasciatemi Cantare" eingespielt. Laut "Bild" sorgte der Pizza-Zoff hinter den Kulissen des Senders für ordentlich Gesprächsstoff. Denn die Meinungen, ob das alles lustig war, gingen nach dem Bericht nach bis in die Chefetage weit auseinander. Die Sendung wurde schließlich umgeschnitten und wird jetzt nicht mehr mit den unseriösen Kommentaren der Coaches im Stream angeboten. Auch Giovanni Zarrella wolle kein Öl mehr ins Feuer gießen. Für ihn sei die Sache dann auch in Ordnung und erledigt, zitiert "Bild" aus seinem Umfeld.