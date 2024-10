Star-DJ stirbt im Alter von 38 Jahren

Der schottische DJ und Produzent Jack Revill, alias DJ Jackmaster, ist im Alter von 38 Jahren gestorben, wie seine Familie mitteilte.

Revill starb am Samstagmorgen auf Ibiza nach "Komplikationen infolge einer unfallbedingten Kopfverletzung", heißt es in einem Instagram-Statement der Familie. In der Erklärung heißt es: "Mit tiefer Trauer bestätigen wir das vorzeitige Ableben von Jack Revill, vielen bekannt als Jackmaster."

"Seine Familie – Kate, Sean und Johnny – ist untröstlich", heißt es weiter. "Die Familie ist zutiefst berührt von der überwältigenden Unterstützung durch Freunde, Kollegen und Fans und bittet um Privatsphäre, während sie die immense Trauer über diesen verheerenden Verlust verarbeitet."

Der Schotte Revill hatte vergangenes Monat noch im Hï Ibiza aufgelegt. Er begann seine Karriere bei der lokalen Institution Rubadub, einem legendären Plattenladen, wo er im Alter von 14 Jahren einen Job bekam, bevor er mit 17 Jahren Stammgast bei der Techno-Party Monox wurde. DJ Jackmaster war Mitte der 2010er Jahre einer der gefragtesten DJs der Welt.

Der in Glasgow geborene Revill veröffentlichte auch in den 2020er Jahren noch Platten.

Single "Nitro" mit Kid Enigma veröffentlicht

Vor kurzem hatte er die Single "Nitro" mit Kid Enigma veröffentlicht, die er dem Musikmagazin Electronic Groove vorstellte: "Es ging darum, sich im Club gehypt und inspiriert zu fühlen. Leider sind diese Momente heute selten. Schuld daran sind die Telefone und Leute, die nicht tanzen. Ich bin so dankbar für meine Fans, aber ich bin zur Musik gekommen, weil ich gerne tanze. Ich denke, das ist im Moment eine verlorene Kunstform", sagte er gegenüber dem Magazin.

Unter anderem Disclosure, das Duo CamelPhat, Bicep, Dubfire und viele mehr bekundeten ihr Beileid. Auch auf Ibiza zeigten sich viele bestürzt, so kondolieretn unter anderem das Amnesia und die Partyreihe Circoloco.