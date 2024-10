Schicksalsschlag für Heino und Eklat bei Beerdigung

Schlager-Star Heino trauert.

Heinos Schwager ist verstorben und die deutsche Schlager-Legende trauert.

Ehemann seiner Schwester Hannelore

Bei der Beerdigung konnte er selber nicht anwesend sein. Günter Hofmann, der Ehemann seiner Schwester Hannelore, ist vor wenigen Tagen verstorben. Für die Beerdigung war alles geplant. Auch Heino wollte vom Ehemann seiner Schwester Abschied nehmen, doch dann kam alles ganz anders. „Heute wende ich mich mit einer traurigen Nachricht an euch. Mein lieber Schwager Günther Hofmann ist leider vor einigen Tagen verstorben. Dieser Schicksalsschlag trifft mich sehr, da ich aus eigener Erfahrung weiß, wie schmerzhaft und schwierig diese Situation für die Zurückgebliebenen ist. In diesem Fall für meine geliebte Schwester Hannelore, die bald 92 Jahre alt wird", schrieb Heino dazu auf Instagram.

Pressefotografen angerufen

Der Grund, warum Heino nicht bei der Beerdigung war: Pressefotografen sollen aus der eigenen Familie die Infos zur Beerdigung erhalten haben, um eine Story daraus zu machen. Das schlug dem Schlager-Giganten sauer auf: „Dieses Vorgehen finde ich nicht nur respektlos, sondern auch erschütternd und pietätlos. Das Abschiednehmen von einer wichtigen Person ist ohnehin schon schwierig genug, da braucht es keine Presse. Wir werden es nicht zulassen, dass jemand mit dem Tod eines geliebten Menschen durch den Verkauf von Presseberichten Geld macht", so Heino. Er ging deshalb nicht zur Beerdigung: "Ich habe mich jedoch gestern in aller Stille gemeinsam mit meiner Schwester Hannelore, meinem Neffen Detlef und meiner Nichte Gaby verabschiedet und konnte meiner Schwester in diesen schwierigen Stunden Trost spenden. Ich bin stolz auf sie, wie sie mit diesem Schicksalsschlag umgeht, und wie sie versucht, ihr Leben im hohen Alter nun alleine zu meistern. Ruhe in Frieden, lieber Günther. Und umarm mir meine Hannelore im Himmel.“